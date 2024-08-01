Нефть Brent подорожала до $81,55 за баррель

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в четверг после скачка по итогам предыдущей сессии на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

"Рынок вполне оправданно опасается, что убийство Хании приведет к прямой войне Ирана с Израилем, - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. - Это поставит под угрозу поставки нефти из Ирана и всю соответствующую инфраструктуру".

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени составляет $81,55 за баррель, что на $0,71 (0,88%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $2,77 (3,6%), до $80,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,75 (0,96%), до $78,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $3,18 (4,3%) - максимально с октября прошлого года, до $77,91 за баррель.

В июле Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 4,5%. Снижение цен в прошлом месяце связано, главным образом, с опасениями рынка в отношении перспектив спроса в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране.