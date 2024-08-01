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Brent подорожала до $81,58 за баррель

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут днем в четверг, трейдеры следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке и ждут результатов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

На заседании министры обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, а также исполнение обязательств по снижению нефтедобычи странами-участницами соглашения в мае-июне.

К 14:35 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,74 (0,92%) до $81,58 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,73 (0,94%), до $78,64 за баррель.

31 июля глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль. Источники The New York Times утверждают, что аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израил.

"Теперь весь регион и нефтяной рынок будут как на иголках, ожидая, ответит ли Иран", - говорится в обзоре аналитиков по сырьевому сектору ING Уоррена Паттерсона и Эвы Мэнти.

Ранее новый президент Ирана заявлял, что будет стремиться к нормализации экономических и международных связей, в том числе снятия американских санкций, отмечают эксперты.

"Если это так, иранский режим, вероятно, будет стараться предпринять более взвешенные ответные шаги, чтобы не поставить под угрозу реализацию своих целей, - цитирует аналитиков ING Market Watch. - В любом случае нефтяному рынку необходимо закладывать в цены дополнительную премию за геополитический риск, пока эта напряженность не ослабнет".

Brent JMMC WTI Али Хаменеи Израиль Иран ОПЕК
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