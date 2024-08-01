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Прогноз сбора зерна в РФ в 2024 году сохраняется на уровне 132 млн т

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Прогноз сбора зерна в РФ сохраняется на уровне 132 млн тонн, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по ситуации в АПК, которое он провел в ходе рабочей поездки в Саратовскую область.

"К сбору нового урожая на данный момент приступили аграрии 55 регионов. Темпы уборки почти вдвое опережают прошлогодние: обмолочено уже 40% площадей зерновых и зернобобовых, собрано почти 64 млн тонн. Таким образом, несмотря на крайне непростые климатические условия 2024 года, прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн тонн", - сообщил Патрушев, процитированный в сообщении его пресс-службы.

Дмитрий Патрушев АПК
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