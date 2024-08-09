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Аналитики прогнозируют сбор РФ в 2024/2025 сельхозгоду 128,8 млн т зерна

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в 2024/2025 сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.) составит 128,8 млн тонн, сообщается в отчете Центра ценовых индексов (ЦЦИ), подготовленном на основе ежеквартального опроса аналитиков.

Причем прогноз снижен с прежнего в 134 млн тонн.

Оценка сбора зерна на новый сезон (июль 2025 - июнь 2026 гг.) составляет 133,5 млн тонн зерна.

Прогноз урожая пшеницы на текущий сезон также снизился - до 82,5 млн тонн с 86,1 млн тонн. В новом сезоне этот показатель может увеличиться до 84,7 млн тонн, прогнозируют аналитики.

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Согласно новой оценке, экспорт пшеницы в этом сезоне составит 43,2 млн тонн (прежняя - 46,1 млн тонн), в следующем - 41,4 млн тонн.

Аналитики также снизили оценку сбора подсолнечника в 2024/2025 сельхозсезоне (сентябрь-август) до 15,8 млн тонн с прежней в 16,2 млн тонн. Прогноз по сбору сои вырос до 7,2 млн тонн с 6,6 млн тонн (сезон по сое также сентябрь-август), рапса (август-июль) - до 4,6 млн тонн с 4,2 млн тонн.

Оценка производства подсолнечного масла сохранена на прежнем уровне - 7,1 млн тонн, его экспорта - повышена до 4,7 млн тонн с прежней в 4,6 млн тонн.

Как сообщила "Интерфаксу" вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко, прогноз говорит о том, что в целом на фоне ощутимого снижения доходности в самых популярных культурах - пшенице, ячмене и подсолнечнике - аграрии расширяют посевы нишевых и менее распространенных бобовых культур, сои, рапса и льна. "С этим в основном и связаны ожидания роста, иногда рекордного, их валового сбора", - сказала она.

Минсельхоз РФ прогнозирует сбор зерна в этом сезоне в 132 млн тонн, в том числе 85-86 млн тонн пшеницы. В прошлом было собрано 144,9 млн тонн (92,8 млн тонн пшеницы).

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