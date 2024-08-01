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Оператор Лондонской биржи увеличил полугодовую доналоговую прибыль и выручку

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), в первом полугодии повысила доналоговую прибыль на 4,7%, скорректированную выручку - на 5,4%.

Доналоговая прибыль LSEG в январе-июне 2024 года составила 693 млн фунтов ($885,9 млн) против 622 млн фунтов годом ранее.

Скорректированная EBITDA повысилась до 2,04 млрд фунтов с 1,89 млрд фунтов.

Совокупный доход без учета отложенных поступлений, аналог выручки, вырос до 4,2 млрд фунтов с 3,99 млрд фунтов.

Совет директоров компании утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере 41 пенса на акцию. Год назад дивиденды составляли 35,7 пенса на акцию.

LSE LSEG Лондон Великобритания
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