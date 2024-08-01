Росавиация обеспечит финансирование не менее 10% реконструкции аэропорта во Владимире

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Росавиация примет участие в финансировании реконструкции аэропорта "Семязино" во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Этот вопрос обсудили на совещании в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

"Росавиация выразила готовность взять на себя финансирование закупки и монтажа оборудования объектов управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полетов. Затраты на это составляют не менее 10% в общем объеме стоимости реконструкции", - написал Авдеев.

По его словам, в конце августа, после выбора подрядчика, состоится еще одно совещание с участием Министерства транспорта и Росавиации. "Важно уточнить этапы реализации проекта, основные параметры", - добавил Авдеев.

В июле власти Владимирской области объявили повторный аукцион на выбор подрядчика реконструкции аэропорта близ Семязина. Начальная (максимальная) цена контракта - 5,25 млрд рублей.

Работы пройдут в два этапа. Первый этап (до 1 июня 2025 года) включает в себя проектно-изыскательские работы. Второй этап (до 1 июня 2026 года) предусматривает строительно-монтажные, пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию.

Заявки на участие в торгах принимаются до 14 августа. Итоги будут подведены 16 августа.

Ранее объявленный (в июне текущего года) конкурс с начальной ценой контракта 5 млрд рублей был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Холдинг "Новапорт" и правительство Владимирской области на ПМЭФ-24 подписали соглашение о реконструкции аэропорта.

В апреле 2024 года правительство подписало распоряжение о временной передаче в собственность Владимирской области на период реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Семязино". Депутаты Заксобрания региона в свою очередь согласовали изменения в бюджет, в соответствии с которыми в текущем году на реконструкцию будет направлено 1 млрд рублей. В целом работы запланированы на 3 года, общая сумма финансирования составит 6,5 млрд рублей. Со ссылкой на Авдеева сообщалось, что в 2024-2026 годах планируется восстановить ВПП и увеличить ее протяженность с 1,95 тысячи до 2,35 тысячи м.

Аэродром "Семязино" находится в 8 км от центра Владимира, располагает одной ВПП с искусственным покрытием из асфальтобетона. С ноября 2017 года полеты пассажирских самолетов в аэропорт не осуществляются.

"Новапорт" объединяет 26 региональных аэропортов, в 2023 году они обслужили 35 млн человек, что на 14% больше, чем годом ранее.