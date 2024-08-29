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"Новапорт" учтет расходы на ремонт аэродромов в тарифе для авиакомпаний

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Новапорт" учтет инвестиции в реконструкцию аэродромной инфраструктуры в тарифах для авиакомпаний, однако уровень индексации пока не определен, сообщил основатель корпорации "АЕОН" (в которую входит "Новапорт") Роман Троценко.

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"Всего потребность в развитии аэропортовой инфраструктуры по России - порядка 200 млрд рублей, для аэропортов "Новапорта" такая потребность - чуть менее половины этой суммы. Правительством поставлена задача - находить формы, чтобы не все это ложилось на бюджет. Мы к этому готовы организационно и технологически. В "тяжелую" инфраструктуру деньги будут вкладываться в соотношении 60% (государство) на 40% (частный инвестор), что, конечно же, будет отражено в тарифе", - сказал Троценко журналистам в Томске.

По его словам, тариф в разных аэропортах "Новапорта" будет отличаться в зависимости от особенностей работы каждой площадки.

"О цифрах говорить рано. Но сам подход верный: поставлена задача по реконструкции в России 75 аэропортов, существенная часть из них находится на территории СФО", - добавил он.

Сейчас в России насчитывается 228 аэродромов, к 2030 году эта цифра увеличится до 242, заявляли ранее в Минтрансе. Сформирован перечень из 129 аэродромов, которые подлежат модернизации, на 76 из них запланированы работы по реконструкции и новому строительству, в том числе через механизм государственно-частного партнерства. "Новапорт" для финансирования реконструкции 16 своих аэродромов может поднять сборы с авиакомпаний за взлет-посадку на 150 рублей, сообщал ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Минтранс Новапорт Роман Троценко СФО АЕОН Росавиация
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