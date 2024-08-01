Maersk вновь резко повысил прогнозы операционной прибыли и EBITDA

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик мира, в третий раз с начала года улучшила прогнозы финансовых показателей за 2024 год на фоне увеличения ставок фрахта из-за перебоев поставок через Красное море и улучшения ситуации в мировой торговле.

По итогам года компания рассчитывает получить операционную прибыль в диапазоне $3-5 млрд, тогда как предыдущий прогноз предусматривал прибыль в размере $1-3 млрд, а до этого компания ожидала убытка до $5 млрд, сказано в ее пресс-релизе.

Годовой прогноз EBITDA повышен до $9-11 млрд c $7-9 млрд, свободного денежного потока - до более $2 млрд с более $1 млрд.

По оценкам компании, объем мирового рынка контейнерных перевозок в 2024 году вырастет на 4-6%, а не на 2,5-4,5%, как ожидалось ранее.

Большинство контейнеровозов стали обходить Красное море и Суэцкий канал из-за атак хуситов и следовать по более длинному маршруту между Азией и Европой, огибая мыс Доброй Надежды (Южная Африка). В результате возникли задержки и выросли ставки фрахта, пишет Financial Times.

Кроме того, компания опубликовала предварительную отчетность, согласно которой её выручка во втором квартале составила $12 млрд, базовая EBITDA - $2,1 млрд, базовая EBIT - $756 млн. Окончательная отчетность будет обнародована 7 августа.