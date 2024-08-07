Maersk сократил квартальную чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk сократила чистую прибыль во втором квартале в 1,8 раза, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Ранее в августе Maersk повысил прогнозы на 2024 год, отметив активизацию мировой торговли и рост стоимости фрахта из-за напряженной ситуации в районе Красного моря. Однако необходимость перенаправлять суда на обходные пути привела к увеличению операционных расходов на 7,8% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, отмечают в компании.

"Мы инвестировали в дополнительное оборудование во всех категориях нашего бизнеса, чтобы приспособиться к ситуации", - говорится в пресс-релизе Maersk.

В компании ожидают сохранения сложившихся рыночных условий до конца 2024 года.

Чистая прибыль Maersk в отчетном квартале упала до $798 млн с $1,45 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $791,1 млн.

Квартальная выручка уменьшилась на 1,7%, до $12,77 млрд с $12,99 млрд годом ранее. Скорректированная EBITDA снизилась на 26,5%, до $2,14 млрд.

Объем морских контейнерных перевозок во втором квартале был на 6,7% выше, чем годом ранее.

Maersk повысила прогноз капиталовложений на 2024-2025 годы до $10-11 млрд с ожидавшихся ранее $9-10 млрд, отметив необходимость обновления флота.