DHL Group сократила квартальную чистую прибыль почти на четверть

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Германская почтово-логистическая DHL Group (бывшая Deutsche Post DHL Group) во втором квартале 2024 года снизила чистую прибыль на 23,9%, хуже ожиданий рынка, и подтвердила годовые прогнозы.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила 744 млн евро против 978 млн евро годом ранее. Показатель в расчете на акцию опустился до 0,64 евро с 0,82 евро.

EBIT сократилась на 20,2% - до 1,35 млрд евро, тогда как выручка увеличилась на 2,7%, до 20,64 млрд евро.

Прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль на уровне 754 млн евро, EBIT - 1,32 млрд евро, выручку - 20,28 млрд евро.

По итогам текущего года DHL по-прежнему ожидает получить EBIT в диапазоне 6-6,6 млрд евро и свободный денежный поток в размере около 3 млрд евро.

С начала 2024 года капитализация DHL Group года упала на 13%, до 47,58 млрд евро, тогда как германский фондовый индекс DAX прибавил 8,4%.