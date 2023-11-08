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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

DHL в III квартале снизила чистую прибыль на треть

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Германская почтово-логистическая DHL Group (бывшая Deutsche Post DHL Group) сократила чистую прибыль в третьем квартале на 34% до 807 млн евро по сравнению с 1,22 млрд евро за тот же период прошлого года, сообщается в отчетности.

Выручка уменьшилась на 19,3% и составила 19,398 млрд евро.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) снизилась на 32,4% до 1,372 млрд евро.

Аналитики в среднем оценивали EBIT на уровне 1,375 млрд евро при выручке в 20,845 млрд евро, говорится в консенсус-прогнозе, предоставленном самой компанией.

При этом DHL сузила прогнозный диапазон EBIT на весь 2023 год до 6,2-6,6 млрд евро с ранее ожидавшихся 6,2-7 млрд евро, "поскольку восстановление мировой экономики еще не материализовалось", говорится в сообщении. Также была ухудшена оценка EBIT на 2025 год – до 7-8 млрд с предполагавшихся прежде более 8 млрд евро.

Свободный денежный поток компании в январе-сентябре составил 2,5 млрд евро против 2,3 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Котировки акций DHL растут на 3,2% в ходе торгов в среду. Капитализация компании с начала текущего года повысилась на 8,9% (до 44,6 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 8,4%.

DHL
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