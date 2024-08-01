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Миллиардер Билл Акман отменил IPO фонда Pershing Square USA

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Инвестор-миллиардер Билл Акман отозвал заявку на размещение паев фонда Pershing Square USA, IPO которого ожидалось в ближайшие дни.

Фонд закрытого типа планировал разместить паи по $50 за штуку, размер размещения оценивался в $2 млрд. Ожидалось, что он будет торговаться под тикером "PSUS".

Акман не отказался от сделки в принципе, но хочет изменить ее структуру, чтобы сделать инвестиции на стадии IPO однозначно выгоднее, чем вложение в паи фонда уже после размещения. Компания позднее сообщит о подаче пересмотренной заявки на IPO, сказано в ее пресс-релизе.

Pershing Square Capital Management, инвестиционная компания Акмана, на конец апреля управляла активами на $16,3 млрд, включая фонд Pershing Square Holdings, паи которого торгуются в Амстердаме и Лондоне.

Pershing Square Билл Акман США
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