Акман выведет на биржу новый фонд без комиссий за результаты инвестирования

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Инвестор-миллиардер Билл Акман планирует в 2025-2026 годах вывести на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) свой новый фонд Pershing Square USA, который будет инвестировать в 12-15 североамериканских компаний большой капитализации.

Фонд закрытого типа разместит паи по $50 за штуку. Минимальный порог входа - $5 тысяч (100 паев). Размер IPO не уточняется.

Управляющая компания фонда - Pershing Square Capital Management (PSCM) - будет взимать комиссию за управление им в размере 2%, но только со второго года после листинга. Комиссий за результат не будет.

Традиционно хедж-фонды придерживались модели комиссий "2/20" - 2% за управление, 20% за результат, однако теперь все больше от нее отходят, пишет MarketWatch. По данным Ассоциации управления альтернативными инвестициями (Alternative Investment Management Association, AIMA), в 2022 году средняя комиссия за управление составляла 1,39%, за результат - 17,31%.

Главой Pershing Square USA будет сам Акман. Паям фонда присвоят тикер "PSUS".

В мае The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Акман хочет в 2025 году вывести на биржу всю PSCM.

На конец апреля эта компания, основанная Акманом в 2004 году, управляла активами на $16,3 млрд, включая фонд Pershing Square Holdings, паи которого торгуются в Амстердаме и Лондоне.