Азербайджан начал поставки газа в Словению

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) 1 августа начала поставки газа в Словению, сообщила ее пресс-служба.

"Поставки осуществляются в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным 17 июля текущего года между SOCAR и крупнейшей на рынке природного газа Словении компанией Geoplin, по расширению сотрудничества в области газоснабжения", - говорится в заявлении.

ГНКАР не уточняет объемы газа, поставляемого в страну.

"SOCAR и Geoplin намерены и дальше развивать долгосрочное энергетическое партнерство", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что Словения стала девятой страной, в которую поставляется азербайджанский газ, после Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Сербии.

В 2023 году Азербайджан экспортировал 23,8 млрд кубометров газа (рост на 5,3%), поставки в Европу составили 11,8 млрд кубометров (рост на 3,5%).

В 2024 году экспорт газа из Азербайджана прогнозируется на уровне 25 млрд кубометров, из них 13 млрд кубометров - в Европу.