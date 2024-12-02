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Госнефтекомпания Азербайджана начала поставки природного газа в Словакию

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) начала поставки природного газа в Словакию, говорится в сообщении ГНКАР.

"ГНКАР с 1 декабря начала поставки газа крупнейшему государственному поставщику энергоресурсов Словакии - компании SPP. Поставка газа осуществляется в рамках сотрудничества ГНКАР и SPP на основе краткосрочного пилотного контракта", - сообщила компания.

Условия краткосрочного соглашения не раскрываются, включая объемы поставок и их стоимость. "Благодаря этим поставкам газа ГНКАР продолжает диверсифицировать направления своего экспорта. Таким образом, наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией и Северной Македонией, Словакия стала двенадцатой страной, получающей азербайджанский газ", - говорится в сообщении.

ГНКАР добавляет, что стремится развивать долгосрочное энергетическое партнерство с SPP.

ГНКАР и SPP 12 ноября 2024 года подписали краткосрочный пилотный контракт на поставку природного газа.

"После успешной оценки сотрудничества компания рассмотрит возможность заключения контракта на поставку газа и на более длительный срок", - заявила тогда SPP.

В 2024 году экспорт азербайджанского газа прогнозируется в объеме 25 млрд кубометров, в Европу планируется поставить 12,5 млрд кубометров.

Азербайджан Словакия SPP ГНКАР
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