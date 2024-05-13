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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Arm в 2025 году планирует вывести на рынок ИИ-чипы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Британский разработчик процессоров Arm Holdings, контролируемый японской SoftBank Group, планирует в следующем году вывести на рынок чипы для искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Nikkei Asia.

Arm сформирует подразделение ИИ-чипов и к следующей весне выпустит прототип, а массовое производство планируется начать через контрактных производителей осенью 2025 года.

Разработка новых чипов – часть плана главы SoftBank Масаёси Сона по превращению холдинга в одного из сильнейших игроков в сфере искусственного интеллекта, который предусматривает инвестиции в размере 10 трлн иен ($64 млрд).

Начальные расходы на разработку процессоров ожидаются на уровне сотен миллиардов иен. Их понесет Arm, однако SoftBank также предоставит финансирование.

Как только массовое производство будет налажено, ИИ-сегмент могут выделить в самостоятельную компанию и передать SoftBank.

Японская компания уже ведет переговоры о резервировании производственных мощностей с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и другими.

Arm Arm Holdings SoftBank SoftBank Group Великобритания
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