Авиагруппа IAG увеличила полугодовую выручку на 8,4%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Европейская International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, умеренно увеличила доналоговую прибыль и выручку в первом полугодии 2024 года.

Также компания объявила о выплате промежуточных дивидендов в размере 3 евроцентов на акцию. Дивиденды были заморожены с апреля 2020 года.

"Мы считаем, что возобновление дивидендных выплат свидетельствует об уверенности в дальнейших перспективах бизнеса", - написал аналитик RBC Capital Markets Рори Каллинейн.

Как говорится в сообщении авиагруппы, доналоговая прибыль в январе-июне повысилась на 0,9%, до 1,05 млрд евро, а чистая прибыль снизилась на 1,7%, до 905 млн евро.

Выручка в минувшем полугодии увеличилась на 8,4%, до 14,72 млрд евро. В том числе в сегменте пассажирских перевозок показатель вырос на 10,7%, до 13,04 млрд евро.

Авиакомпании группы в январе-июне перевезли 58,23 млн пассажиров, что на 7,2% превысило показатель годичной давности. Загруженность рейсов поднялась до 85% с 84,1%.

В группу входят авиакомпании Aer Lingus (Ирландия), British Airways (Великобритания), Iberia (Испания), лоукостеры Level и Vueling.