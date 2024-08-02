Авиагруппа IAG отказалась от покупки Air Europa

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Европейская группа авиакомпаний International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) отказалась от покупки испанской авиакомпании Air Europa, не получив необходимых регуляторных разрешений.

IAG, в состав которой входят British Airways и Iberia, владеет 20% в Air Europa с 2022 года. В феврале 2023 года она объявила о выкупе оставшихся 80% испанской компании за 400 млн евро.

В июле Financial Times сообщала, что Еврокомиссия может заблокировать сделку, поскольку стороны не приняли достаточных мер, чтобы ослабить опасения регулятора по поводу возможного ухудшения конкуренции на европейском рынке в результате сделки.

В отчете IAG за первое полугодие говорится, что она решила отказаться от сделки, посчитав ее более не возможной. IAG выплатит 50 млн евро в качестве компенсации за разрыв сделки.

Это была уже вторая попытка IAG приобрести испанскую авиакомпанию. Первый раз она была вынуждена отказаться от своих планов на пике пандемии COVID-19.