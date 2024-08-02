"Промомед" докапитализирует на 1,1 млрд рублей R&D центр группы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Промомед" одобрил докапитализацию дочернего ООО "Промомед РУС" на 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении ПАО.

Согласно сообщению, внесение вклада в имущество "Промомед РУС" не увеличивает его уставный капитал и не изменяет размер и номинальную стоимость доли участника в уставном капитале. Вклад в имущество ООО должен быть осуществлен не позднее 31 августа 2024 года.

Согласно ЕГРЮЛ, 99,99% долей ООО принадлежит ПАО "Промомед".

Как сообщается в пресс-релизе "Промомеда", упомянутая сумма представляет собой часть средств, привлеченных в рамках первичного публичного предложения акций (IPO), завершившегося в июле 2024 года.

"Все средства вклада останутся внутри группы "Промомед", и как планировалось в рамках IPO, будут направлены на ускорение исследований и разработок лекарственных препаратов, медицинские исследования, патентование, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в периметр ответственности "Промомед РУС" входят разработка новых технологий и продуктов, медицинские исследования, регистрация лекарственных препаратов, патентный отдел и группа трансфера продуктов в производство.

"Мы последовательно и прозрачно реализуем свою стратегию развития компании и в первую очередь инвестируем в исследования и разработки новых высокотехнологичных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как онкология, ожирение, ВИЧ-инфекция, нейродегенеративные заболевания и другие", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Промомеда" Александра Ефремова.

ПАО "Промомед" (холдинговая структура группы) в июле этого года провело IPO, объем размещения составил около 6 млрд рублей.

"Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик".