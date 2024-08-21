Поиск

Bayer решил судиться в России с "Промомедом Рус" за нарушение прав на препарат

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Структура фармкомпании Bayer обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о защите своих прав на запатентованный препарат, ответчиками по иску выступают ООО "Промомед Рус", АО "Биохимик" (группа "Промомед"), а также АО "Биопрепарат", говорится в судебной картотеке.

Bayer intellectual Property GmbH просит взыскать компенсацию в размере 12,6 млн рублей за нарушение ответчиками его прав на изобретение по патенту РФ № 2297415 (препарат с торговым наименованием "Ксарелто" - ИФ).

Структура Bayer просила суд в обеспечение своего иска запретить ответчикам заключать договоры на поставку дженериков упомянутого препарата до даты истечения срока действия патента истца (истекает 4 декабря 2024 года - ИФ). Суд во введении обеспечительных мер отказал.

Истец, в частности, просил запретить ответчикам подавать заявки на заключение госконтрактов и договоров поставки, заключать договоры на поставку лекарственных препаратов, содержащих действующее вещество ривароксабан, а также запретить "Биопрепарату" исполнять уже заключенные госконтракты и наложить арест на произведенный препарат "Ривароксабан", а Минздраву России - запретить принимать заявки на участие в аукционах по закупкам, содержащим указание на этот препарат.

Суд счел, что заявитель документально не подтвердил затруднительность исполнения судебного акта по делу в его пользу, если запрашиваемые обеспечительные меры не будут приняты. Суд также учел, что эти меры затрагивают "права и обязанности не поименованных третьих лиц, а при заявлении о наложении ареста на партии товара не указано ни их местонахождения, ни представлено доказательств их фактического наличия". При этом часть товара может быть выпущена в гражданский оборот и отчуждена по гражданско-правовым сделкам, и находиться во владении и распоряжении третьих (неизвестных) лиц, отметил суд в своем решении.

Предварительное заседание по делу назначено на 8 октября.

Ранее Bayer уже обращался в российский суд за защитой своих прав на этот запатентованный препарат. Так, в 2023 году Bayer просил отменить госрегистрацию препарата пермского производителя дженериков "Медисорб" с действующим веществом ривароксабан. В 2022 году аналогичный иск был подан к "Березовскому фармацевтическому заводу" (Свердловская область). В обоих случаях судебные споры завершились мировыми соглашениями, свидетельствует судебная картотека.

"Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик".

АО "Биопрепарат" зарегистрировано в Москве. Согласно отчетности за 2023 год, 28,7% акций принадлежит ООО "БиоЦентр Здоровья" (ранее владел "Биохимиком"), 27,7% - ООО "МедПро".

Арбитражный суд Москвы Минздрав Bayer Промомед Биохимиком Ксарелто
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор связал сбой в работе ряда сервисов в РФ с DDoS-атакой на операторов

Роскомнадзор связал сбой в работе ряда сервисов в РФ с DDoS-атакой на операторов

Договор с РЖД на строительство ВСМ Москва-Петербург планируется заключить до сентября

Договор с РЖД на строительство ВСМ Москва-Петербург планируется заключить до сентября

Минобороны РФ сообщило о срыве попыток атак ВСУ в Курской области

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова обвинили в особо крупном мошенничестве

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакова обвинили в особо крупном мошенничестве

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

В Москве станцию метро "Саларьево" закрыли для входа и выхода по требованию МЧС

В Курской области решили не откладывать выборы губернатора

ЦИК РФ отложил местные выборы в шести районах Курской области и городе Льгов

ЦИК РФ отложил местные выборы в шести районах Курской области и городе Льгов

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

На рассмотрении Госдумы находятся 28 законопроектов на миграционную тему

Qiwi снова отсрочила часть платежа в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя

Qiwi снова отсрочила часть платежа в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });