Bayer решил судиться в России с "Промомедом Рус" за нарушение прав на препарат

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Структура фармкомпании Bayer обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о защите своих прав на запатентованный препарат, ответчиками по иску выступают ООО "Промомед Рус", АО "Биохимик" (группа "Промомед"), а также АО "Биопрепарат", говорится в судебной картотеке.

Bayer intellectual Property GmbH просит взыскать компенсацию в размере 12,6 млн рублей за нарушение ответчиками его прав на изобретение по патенту РФ № 2297415 (препарат с торговым наименованием "Ксарелто" - ИФ).

Структура Bayer просила суд в обеспечение своего иска запретить ответчикам заключать договоры на поставку дженериков упомянутого препарата до даты истечения срока действия патента истца (истекает 4 декабря 2024 года - ИФ). Суд во введении обеспечительных мер отказал.

Истец, в частности, просил запретить ответчикам подавать заявки на заключение госконтрактов и договоров поставки, заключать договоры на поставку лекарственных препаратов, содержащих действующее вещество ривароксабан, а также запретить "Биопрепарату" исполнять уже заключенные госконтракты и наложить арест на произведенный препарат "Ривароксабан", а Минздраву России - запретить принимать заявки на участие в аукционах по закупкам, содержащим указание на этот препарат.

Суд счел, что заявитель документально не подтвердил затруднительность исполнения судебного акта по делу в его пользу, если запрашиваемые обеспечительные меры не будут приняты. Суд также учел, что эти меры затрагивают "права и обязанности не поименованных третьих лиц, а при заявлении о наложении ареста на партии товара не указано ни их местонахождения, ни представлено доказательств их фактического наличия". При этом часть товара может быть выпущена в гражданский оборот и отчуждена по гражданско-правовым сделкам, и находиться во владении и распоряжении третьих (неизвестных) лиц, отметил суд в своем решении.

Предварительное заседание по делу назначено на 8 октября.

Ранее Bayer уже обращался в российский суд за защитой своих прав на этот запатентованный препарат. Так, в 2023 году Bayer просил отменить госрегистрацию препарата пермского производителя дженериков "Медисорб" с действующим веществом ривароксабан. В 2022 году аналогичный иск был подан к "Березовскому фармацевтическому заводу" (Свердловская область). В обоих случаях судебные споры завершились мировыми соглашениями, свидетельствует судебная картотека.

"Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик".

АО "Биопрепарат" зарегистрировано в Москве. Согласно отчетности за 2023 год, 28,7% акций принадлежит ООО "БиоЦентр Здоровья" (ранее владел "Биохимиком"), 27,7% - ООО "МедПро".