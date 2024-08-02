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"Дочка" "Софтлайна" получила взаймы 3% акций материнской компании, в том числе для расчетов по сделкам M&A

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - ООО "Софтлайн Проекты" ("дочка" ПАО "Софтлайн",) увеличило долю в материнской компании до 10,82% с 7,73%.

Как говорится в сообщении о сущфакте "Софтлайна", его "дочка" приобрела 10 млн акций на основании договора займа. В результате ООО "Софтлайн Проекты" стало владельцем 35 млн 58 тыс. 381 обыкновенных акций "Софтлайна".

"В данном сущфакте мы раскрываем информацию о том, что ООО "Софтлайн Проекты", 100% подконтрольное предприятие ПАО "Софтлайн", берет в займ акции ПАО "Софтлайн" у основного (мажоритарного) акционера ПАО "Софтлайн" (ООО "Аталайя" - ИФ)", - пояснила "Интерфаксу" директор по связям с инвесторами "Софтлайна" Александра Мельникова.

"Цель данного займа – в том числе расчеты по M&A-сделкам", - добавила она.

ПАО "Софтлайн" – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на МосБирже.

По данным на сайте "Софтлайна", его крупнейший акционер (ООО "Аталайя") владеет 47,3% уставного капитала; подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 7,87%, менеджменту и членам совета директоров - 6,21%, институциональным инвесторам - 24,9% (из них 7,42% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 13,72%.

Софтлайн ООО "Софтлайн Проекты" ООО "Аталайя"
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