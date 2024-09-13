"Софтлайн" 16 сентября начнет размещение акций допэмиссии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" 16 сентября начнет размещение акций допэмиссии, оно пройдет во внебиржевом порядке, сообщила компания.

Совет директоров "Софтлайна" в июне утвердил дополнительную эмиссию 76,002 млн акций.

Как говорится в сообщении компании, от действующих акционеров поступили заявки на выкуп в общей сложности до 801 807 акций дополнительного выпуска.

Дата окончания размещения - 2 октября.

В настоящее время уставный капитал состоит из 324 млн акций. Таким образом, в случае размещения допэмиссии он увеличится на 23,4% - до 400 млн бумаг.

Ранее компания поясняла, что привлеченные за счет допэмиссии акций средства планируется направить на "финансирование ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией".

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на МосБирже.

По данным на сайте "Софтлайна", его крупнейший акционер (ООО "Аталайя") владеет 47,3% уставного капитала; подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 7,87%, менеджменту и членам совета директоров - 6,21%, институциональным инвесторам - 24,9% (из них 7,42% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 13,72%.

Ранее в сентябре "Софтлайн" объявил о появлении нового крупного институционального инвестора, который получил 9,27% капитала компании, его имя не называлось.