Промсвязьбанк получил в залог 100% ООО "Балтийский лизинг"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) стал залогодержателем 100% ООО "Балтийский лизинг", следует из данных ЕГРЮЛ.

ООО "Балтийский лизинг" принадлежит одноименному акционерному обществу. ГК "Балтийский лизинг" в октябре прошлого года была продана банком "Траст" за 26,928 млрд рублей. Покупателем стала компания "Прибыльные инвестиции" Михаила Жарницкого (его доля находится в залоге у Промсвязьбанка), покупку финансировал ПСБ. Доля в лизинговой компании может перейти банку в рамках взаимозачета требований, сообщал "Коммерсантъ" в июне со ссылкой на источники.

"Интерфакс" направил запрос в банк.

В группу компаний "Балтийский лизинг" входит АО "Балтийский лизинг", которое управляет дочерним ООО "Балтийский лизинг". При этом новые лизинговые сделки заключаются дочерней компанией, говорится в отчетности за 2023 год. В ГК также входит ООО "Балтлиз технологии", которое концентрирует IT-функции группы.

"Балтийский лизинг" по итогам 2023 года занимал 7-е место по объему нового бизнеса (144,5 млрд рублей) и 9-е место по объему текущего портфеля (238 млрд рублей) в рэнкинге "Эксперт РА". Основная сфера деятельности компании - предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Компания работает на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 79 филиалов по стране.

Промсвязьбанк развивает собственный лизинговый бизнес через "ПСБ Лизинг". В том же рэнкинге компания занимает 13-е место по объему нового бизнеса (50 млрд рублей) и 7-е место по объему текущего портфеля (350 млрд руб.).

ПСБ через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ по итогам первого квартала 2024 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".