Минфин уменьшит покупку валюты/золота с 7 августа в 4,8 раза до 1,12 млрд руб. в день

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 августа по 5 сентября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 24,65 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,12 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это в 4,8 раза меньше, чем дневной объем в период с 5 июля по 6 августа (5,4 млрд руб., в сумме 123,8 млрд руб.).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 166,72 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июля составило (минус) 142,07 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд рублей в день (в I полугодии операции корректировались на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина 7 августа по 5 сентября 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 7,28 млрд руб. в день (с 5 июля по 6 августа продажи составляли около 3,0 млрд руб. в день, с 7 июня по 1 июля 2024 г. – 8,1 млрд руб. в день, с 1 по 4 июля – 4,7 млрд руб.).