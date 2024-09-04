Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 6 сентября в семь раз

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 6 сентября по 4 октября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 172,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 8,2 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это в семь раз больше, чем дневной объем в период с 7 августа по 5 сентября (1,12 млрд руб., в сумме 24,65 млрд руб.).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре на сумму 162 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам августа составило 10,9 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 6 сентября по 4 октября 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,2 млрд руб. (с 7 августа по 5 сентября 2024 года ЦБ продавал валюту объемом 7,28 млрд руб. в день).

Минфин возобновил покупки в рамках бюджетного правила в августе прошлого года после периода продаж с февраля 2022 года с ежедневного объема в эквиваленте 1,8 млрд рублей (общий объем - 40,5 млрд рублей). С 7 сентября масштаб ежедневных покупок был увеличен в семь раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день), с 8 ноября объем вырос до 621,1 млрд рублей (29,6 млрд рублей в день). В декабре ежедневный объем покупок сократился в 2,5 раза, до 11,7 млрд рублей в день (244,8 млрд рублей).

С 15 января 2024 года Минфин впервые с возобновления покупок проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд руб., ежедневный объем - 4,1 млрд руб.). С 7 февраля по 6 марта он уже осуществлял покупки на 73,2 млрд рублей, или 3,7 млрд рублей в день, с 7 марта по 4 апреля покупки составляли 93,7 млрд рублей, или 4,7 млрд рублей в день, с 5 апреля по 7 мая - 235,3 млрд рублей, или 11,2 млрд рублей в день, с 8 мая по 6 июня - 5,55 млрд рублей в день, или 110,94 млрд рублей, с 7 июня по 4 июля - 3,7 млрд рублей в день, или 71,1 млрд рублей, с 5 июля по 6 августа - 5,4 млрд рублей в день, или 123,8 млрд рублей, с 7 августа по 5 сентября они снизились до 1,12 млрд рублей в день, или 24,65 млрд рублей.