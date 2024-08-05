Трейдеры видят 60%-ный шанс экстренного снижения ставки ФРС на этой неделе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США может провести внеочередное заседание на этой неделе и в экстренном порядке снизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, полагают участники рынка.

Рынок оценивает вероятность такого сценария примерно в 60%, пишет Bloomberg.

Такие ожидания являются признаком серьезных опасений за американскую экономику, которая демонстрирует сигналы ослабления. В частности, на прошлой неделе стало известно об увеличении безработицы в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а также о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

Аналитики Goldman Sachs повысили оценку вероятности наступления рецессии в Штатах в ближайший год до 25% с 15%, но по-прежнему считают, что такие риски являются ограниченными. В целом они охарактеризовали состояние американской экономики как хорошее, с отсутствием серьезных финансовых дисбалансов.

Тем не менее, опасения повысили спрос на защитные активы, включая золото и американские гособлигации.

Доходность 10-летних US Treasuries понизилась в ходе торгов на 4 б.п., составив 3,753%. Показатель для 30-летних бумаг снизился на 3,2 б.п., до 4,076%, 2-летних - на 8,7 б.п., до 3,803%.

"Рынок боится, что Федрезерв не успевает (вовремя снизить ставки - ИФ) и что "мягкая посадка" превращается в жесткую, - написала портфельный управляющий Brandywine Global Investment Management Трейси Чен. - Гособлигации США являются разумной покупкой в такой ситуации, поскольку я действительно думаю, что темпы роста экономики продолжат замедляться".

Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов в понедельник меняются слабо и находятся на отметке $2423,5 за унцию. За последние пять сессий драгметалл подорожал на 1,8%.

Следующее заседание Федрезерва назначено на 18 сентября. Эксперты видят почти 100%-ную вероятность снижения ставки в сентябре. При этом многие, включая экономистов JPMorgan и Citigroup, думают, что стоимость заимствований может быть понижена сразу на 50 базисных пунктов.

Аналитики Goldman придерживаются более консервативного прогноза и ждут снижения ставки в сентябре на 25 б.п.

"Наш прогноз основан на ожиданиях, что рост занятости восстановится в августе, и Федрезерв решит, что снижение ставки на 25 б.п. будет достаточным ответом на понижательные риски, - говорится в сообщении банка. - Если мы ошибаемся и августовский отчет по рынку труда будет таким же слабым, как и июльский, снижение ставки на 50 б.п. в сентябре станет вероятным сценарием".