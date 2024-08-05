Биткойн падает почти на 11% вслед за другими рисковыми активами

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Курс биткойна резко снижается в понедельник на фоне глобальной распродажи рисковых активов.

Биткойн к 12:25 по московскому времени подешевел на 10,8%, до $52 827, по данным CoinDesk. За последние пять сессий криптовалюта потеряла более 21% стоимости, хотя с начала года прибавила почти 26%.

Курс эфира (Ether) упал на 15,3%, до $2 330. Это рекордное падение с 2021 года.

Японский фондовый индекс в понедельник рухнул на 12,4%, максимальными темпами с октября 1987 года, а фьючерсы на американский фондовый индекс Nasdaq Composite снижаются на 4,2%.

Обвал рисковых активов вызван возросшими опасениями рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%, а рынки видят 60%-ный шанс того, что Федрезерв на этой неделе проведет внеочередное заседание и понизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

"Рынок находится в режиме паники", - отметила глава криптовалютной биржи Bitget Грейс Чен.