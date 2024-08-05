Фондовые индексы США резко падают, Nasdaq теряет 4%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко падают в начале торгов в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от риска.

Обвал мировых рынков акций вызван возросшими опасениями рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. В частности, в пятницу стало известно об увеличении безработицы в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а днем ранее - о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%, а рынки видят 60%-ный шанс того, что Федрезерв на этой неделе проведет внеочередное заседание и понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.).

Эксперты UBS считают, что сигналы ослабления экономической активности и спада на рынке труда США заставят ФРС опустить ставку на 50 б.п. в сентябре.

Индекс волатильности американского рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, в понедельник превысил отметку в 50 пунктов впервые с апреля 2020 года, взлетев более чем на 100% с пятничного уровня в 23,39 пункта, отмечает Market Watch.

"США являются локомотивом глобального экономического роста, и усиливающаяся обеспокоенность инвесторов спадом активности или возможной рецессией повергает рынки по всему миру в смятение, - говорит главный финансовый аналитик Bankrate Грег МакБрайд. - Пятничный отчет по рынку труда был разочаровывающим, однако он был не первым тревожным индикатором, а последним".

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Остан Гулсби заявил в интервью CNBC в понедельник, что данные по рынку труда были "слабее ожиданий", но ситуация в экономике "пока не выглядит как рецессия".

Резкое падение на торгах в понедельник демонстрируют акции американских чипмейкеров, в том числе, Nvidia Corp. (-8,2%), Dell Technologies Inc. (-8,3%), Advanced Micro Devices Inc. (-1,4%), Super Micro Computer Inc. (-7,1%), Broadcom Inc. (-4,3%), Marvell Technology Inc. (-5%), Intel Corp. (-9,5%).

Бумаги Apple Inc. теряют в цене 5,1% на информации о том, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сократила долю в ней почти на 50% во втором квартале. Berkshire в апреле-июне сократила пакет акций Apple до 400 млн с 789 млн на конец первого квартала. В настоящее время инвесткомпании принадлежит порядка 2,6% Apple, говорится в ее отчете.

Стоимость акций Berkshire опустилась на 3,3% в ходе торгов.

Котировки бумаг других американских IT-гигантов также резко падают, в том числе, Amazon.com Inc. - на 5,1%, Alphabet Inc. - на 3,3%, Microsoft Corp. - на 3,3%, Tesla Inc. - на 5,2%.

Цена акций производителя снэков Kellanova, выделенного из Kellogg Co. в прошлом году, подскочила почти на 15% на информации о том, что Mars Inc. рассматривает возможность его покупки.

Бумаги Tyson Foods Inc. прибавляют в цене 3,5% благодаря сильной отчетности производителя продуктов питания.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск в понедельник снизился на 1053,23 пункта (2,65%) и составил 38684,03 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 170,56 пункта (3,19%) - до 5176 пунктов.

Nasdaq Composite упал на 668,58 пункта (3,99%) и составил 16107,58 пункта.