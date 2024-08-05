В США клиенты брокерских онлайн-платформ испытывают трудности с доступом в аккаунты

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пользователи крупных брокерских онлайн-платформ в США столкнулись с трудностями при попытке войти в свои аккаунты на фоне падения мировых фондовых рынков.

По данным Downdetector, зафиксированы тысячи сообщений о возникших проблемах с доступом к сервисам Charles Schwab Corp., Fidelity, Robinhood Markets Inc. и Vanguard.

Charles Schwab сообщила в соцсети X, что некоторые клиенты не могут войти в аккаунты из-за "технического сбоя". Компания работает над тем, чтобы "как можно быстрее" решить проблему.

Фондовые индексы США теряют 2,1-2,3% на торгах в понедельник.