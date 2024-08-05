Новак поручил нефтекомпаниям увеличить поставки бензина Аи-95 на биржу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам состоявшегося 29 июля совещания по нефтепродуктам рекомендовал нефтяным компаниям обратить особое внимание на необходимость обеспечения достаточного объема поставок бензина Аи-95 на биржу, в том числе за счет увеличения производства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом протокола.

Кроме того, Минэнерго поручено подготовить баланс спроса и предложения нефтепродуктов в разрезе видов топлива, нефтяных компаний и регионов на среднесрочную перспективу.

Вице-премьер поручил также ведомствам и НК оценить объемы "серого экспорта" нефтепродуктов и продолжить работу по подготовке мер для его недопущения, в том числе через территорию ЕАЭС.