Правительство ждет до 19 августа предложения по изменению расчета экспортных пошлин на СУГ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство ждет предложений по корректировке ценовых индикаторов для расчета вывозных таможенных пошлин на сжиженные углеводородные газы (СУГ) к 19 августа, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом последнего совещания по рынку нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака.

Аналогичное поручение было дано Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину и ФАС на предыдущем совещании по рынку нефтепродуктов. Тогда источник "Интерфакса" отмечал, что это необходимо для поддержания экономической эффективности производства СУГ. Другой источник агентства заявил, что по предложению производителей рассматривается вариант временной отмены экспортной пошлины на СУГ до внедрения иного индикатива в формулу ее расчета.

Сейчас экспортные пошлины на СУГ рассчитываются с учетом средней цены, сложившейся на базисе DAF Брест (на границе с Польшей). При средней цене ниже $490/тонна она равна нулю, при цене $490-640/тонна - 0,5, при $640-740/тонна - 0,6, выше $740/тонна - 0,7.

В конце 2023 года Евросоюз ввел ограничения на импорт СУГ из России. Под запрет подпадают сжиженные пропан и бутан, этилен, пропилен, бутилен и сжиженный бутадиен, а также не включенные в другие группы сжиженные газообразные углеводороды. Санкции вступили в силу 19 декабря, но с учетом годового переходного периода, то есть прямые поставки СУГ будут запрещены в ЕС с конца 2024 года.