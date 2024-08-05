Регуляторы, СПбМТСБ и ВИНК проработают планы покупки нефтяниками топлива на бирже

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) проработают планы покупки нефтяниками топлива на бирже. Такое решение принято по итогам совещания о проблемах топливного рынка, которое провел вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом протокола.

Стороны должны проработать вопрос "формирования индикативных ежемесячных планов приобретения ВИНК автомобильных бензинов и дизельного топлива в разбивке по видам на биржевых торгах".

Кроме того, ФАС совместно с СПбМТСБ поручено проработать вопрос корректировки существующего порядка исполнения финансовых обязательств на условиях поставки "франко-вагон станция отправления" с целью перехода на схему расчетов 90/10, при которой из полного авансового платежа покупателя 10% остается в клиринге и выплачивается продавцу по факту отгрузки с учетом реального отгруженного объема.