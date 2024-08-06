Австралийский ЦБ ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 4,35%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания.

Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, составленными Trading Economics и Guardian.

Ставка остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам шестого заседания подряд (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Как отмечается в заявлении RBA, ЦБ по-прежнему беспокоит то, что инфляция остается выше целевого диапазоне 2-3% из-за стабильно высоких цен на услуги.

Руководство центробанка хочет быть уверенным в том, что инфляция движется в сторону целевого диапазона 2-3%, а до этого не исключает любых шагов и будет исходить из поступающих данных, принимая решение о размере ставки.

В сообщении говорится, что RBA будет уделять пристальное внимание ситуации в мировой экономике и финансовым рынкам, тенденциям внутреннего спроса и перспективам инфляции и рынка труда.

ЦБ ожидает, что темпы роста потребительских цен вернутся в целевой диапазон до конца 2025 года. Сейчас инфляция в стране составляет 3,8%.