Резервный банк Австралии ожидаемо сохранил ключевую ставку на 4,35%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Это решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ставка осталась на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам восьмого заседания подряд (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Как отметил RBA, хотя в целом темпы роста потребительских цен значительно замедлились, базовая инфляция остается слишком высокой. Денежно-кредитная политика должна оставаться достаточно ограничительной, пока не будет уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому диапазону.

Потребительские цены увеличились на 2,8% в июле-сентябре, что существенно ниже 2,8%, зафиксированных по итогам апреля-июня. В том числе это обусловлено снижением стоимости электроэнергии и топлива.

Однако, по прогнозу ЦБ, устойчивого снижения темпов инфляции до целевого показателя удастся добиться не ранее 2026 года.

ЦБ по-прежнему намерен бдительно отслеживать инфляционные риски и не исключает любых шагов, поскольку полагается в своих решения на поступающие статданные.