За десять лет продэмбарго инвестиции в молочный сектор составили почти 1,5 трлн рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - За последние десять лет, пока действует продовольственное эмбарго, инвестиции в российскую молочную промышленность составили почти 1,5 трлн рублей, сообщил Национальный союз производителей молока (Союзмолоко).

По его оценке, в сырьевой сектор было вложено порядка 1 трлн рублей, в перерабатывающий - более 460 млрд рублей.

"Период продэмбарго пришелся на этап трансформации молочной индустрии в целом. Это сыграло позитивную роль в ускорении развития сектора", - заявил гендиректор союза Артем Белов.

Импорт молочной продукции в страну за этот период сократился на 32,1%, при этом поставки из третьих стран были практически полностью замещены продукцией из Белоруссии. В целом самообеспеченность молочными продуктами выросла с 77% до 87%.

По данным Союзмолока, российские производители увеличили выпуск наиболее импортируемой до введения продэмбарго молочной продукции - сыров (в 2,3 раза с 2013 по 2023 год), сливок (в 3 раза), сухого цельного молока (в 3,2 раза), сухого обезжиренного молока (в 2,1 раза).

"Растущее производство обеспечило спрос на качественное сырье: выход товарного молока в организованном секторе вырос на 49,5% и достиг почти 20 млн тонн. Продуктивность коров в сельхозорганизациях выросла в 1,8 раза, до 8 165 кг на голову в год. Успешно развивается селекционно-племенная работа", - говорится в сообщении.

Господдержка отрасли за 2013-2023 годы превысила 380 млрд рублей. При этом молочный сектор имеет хорошие перспективы дальнейшего развития, наращивания производства, повышения эффективности технологических и бизнес-процессов, считают в союзе.

Поддержку производству оказывает, прежде всего, растущий спрос на молочную продукцию. За 10 лет потребление сыров увеличилось на 42%, сливочного масла - на 32%, мороженого - на 35%, питьевого молока - на 6%, творога - на 8%, сметаны - на 10%.

"Сектор меняет вектор развития от импортозамещения к реализации экспортного потенциала, - заявил Белов. - Российские производители не только поставляют свои товары в страны СНГ, но уже сегодня работают над выходом на рынки стран Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока: поставки молочной продукции на мировой рынок превышают 1 млн тонн (в молочном эквиваленте), из них за пределы СНГ - около 15-20%".

Продовольственное эмбарго было введено десять лет назад указом президента от 6 августа 2014 года (№ 560) "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". В его рамках был запрещен ввоз сельхозпродукции и продовольствия из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма. В список запрещенных попали, в частности, молоко и молочные продукты.