Бизнес ожидает, что в России в 2024 году потребление мяса вырастет до 83 кг на человека

Увеличивается потребление более "статусного" мяса - свинины, поскольку она дешевеет

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В России в 2024 году потребление мяса может увеличиться до 83 кг на человека в год. Такой прогноз сделал глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин на круглом столе "10 лет контрсанкций в сельском хозяйстве".

В 2023 году потребление составило 80 кг.

"С 2014 года потребление мяса неуклонно растет, даже в те годы, когда снижались располагаемые доходы населения, потребление мяса увеличивалось как одного из наиболее экономически доступных продуктов. В этом году мы превысим даже средний уровень потребления в богатых странах, выйдем на 83 кг на человека в год", - заявил Юшин.

Причем в будущем году, по его прогнозу, "потребление мяса птицы и свинины сравняется именно потому, что обеспечена экономическая доступность этих видов мяса". "Если раньше ели "ножки Буша", потом российскую птицу, то на сегодня более "статусного" мяса - свинины - потребляется больше. В свое время оно было более дорогим, сейчас стало более доступным", - сказал Юшин.

По прогнозу НМА, в 2024 году производство мяса птицы увеличится до 5,3 млн тонн против 5,27 млн тонн в 2023 году, свинины - до 4,95 млн тонн с 4,729 млн тонн, говядины - до 1,67 млн тонн против 1,648 млн тонн соответственно. По производству мяса птицы и свинины РФ находится на 4-м месте в мире, говядины - входит в топ-10.

Высокие позиции и в производстве мяса индейки - второе место в мире. Как отметил Юшин, в настоящее время Россия почти не ввозит мясо индейки и является его единственным поставщиком на китайский рынок. После введения продэмбарго, по сути, была с нуля создана такая отрасль, как индейководство. "Со 100 тысяч тонн, произведенных в 2014 году, производство выросло до 422 тысяч тонн в 2023 году и в этом году, по прогнозам, составит 440 тысяч тонн", - сказал глава НМА.

При этом существенно изменился внешнеторговый оборот мяса и мясопродуктов. Как сказано в презентации НМА, если в 2014 году его импорт в Россию составил почти 2 млн тонн, экспорт - всего 135 тысяч тонн, то в 2023 году экспорт вырос до 800 тысяч тонн, а импорт снизился до 640 тысяч тонн. "Если же посчитать все виды мяса, а также субпродукты, готовые изделия и живой скот, то в прошлом году мы поставили на мировой рынок 1 млн тонн на $2 млрд", - сообщил Юшин, добавив, что в последние четыре года Россия является устойчивым нетто-экспортером мяса.

По его словам, российское мясо поставляется более чем в 60 стран мира. "Эти страны находятся на разных континентах, включая страны даже за экватором. Например, Россия поставляет мясо птицы, ту же самую индейку, а также свинину в Анголу. Наша продукция настолько востребована и конкурентоспособна, что даже это возможно", - отметил он.

Юшин также считает, что большие возможности российским производителям открывает рынок Китая. Эта страна может стать ключевым партнером в данной сфере, но не менее важно расширять "мясное сотрудничество" со странами Южной Азии и Африки, заявил он.

Продэмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года (№ 560) "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Тогда был запрещен ввоз сельхозпродукции и продовольствия в РФ из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма. В список запрещенных попали, в частности, мясо и мясные продукты.