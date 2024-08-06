Глава ФРБ Сан-Франциско ждет снижения ставки из-за слабости рынка труда

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Прогресс в плане замедления инфляции в Соединенных Штатах и ослабление рынка труда позволяют ожидать смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

"В следующем квартале ДКП нужно будет скорректировать. Насколько сильно и когда именно, будет во многом зависеть от поступающей информации, - заявила она, выступая на мероприятии на Гавайях. - По моему мнению, мы получили подтверждение тому, что рынок труда замедляется, и чрезвычайно важно не дать ему замедлиться до уровня, после которого начнется спад".

На прошлой неделе стало известно, что число рабочих мест в американской экономике в июле увеличилось всего на 114 тыс. после подъема на 179 тыс. месяцем ранее, а безработица в Штатах увеличилась до максимальных с октября 2021 года 4,3%. Эти данные и опасения рецессии вызвали рекордное за два года падение американских фондовых индексов в понедельник.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить достижение обеих наших целей, то есть ценовой стабильности и полной занятости, - цитирует слова главы ФРБ Сан-Франциско CNBC. - Мы внесем коррективы с ДКП по мере поступления новых данных, когда мы поймем, что требуется сделать".

Дейли в этом году является голосующим членом в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).