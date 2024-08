Рынок акций США резко снизился, падение Dow Jones и S&P 500 стало максимальным с сентября 2022 г.

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко снизились в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от риска.

Падение Dow Jones Industrial Average и S&P 500 стало максимальным с сентября 2022 года, по данным FactSet.

Обвалу мировых рынков способствовал рост опасений рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. В частности, в пятницу стало известно об увеличении безработицы в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а днем ранее - о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%, а рынки видят 60%-ный шанс того, что Федрезерв на этой неделе проведет внеочередное заседание и понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.).

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры уверены в том, что ФРС опустит ставку в сентябре сразу на 50 б.п., а не на 25 б.п., как ожидалось ранее. Рынок также ждет, что до конца текущего года снижение ставки составит 125-150 б.п., по данным CME FedWatch.

Индекс волатильности американского рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, в понедельник превысил отметку в 50 пунктов впервые с апреля 2020 года, взлетев более чем на 100% с пятничного уровня в 23,39 пункта, отмечает Market Watch.

"США являются локомотивом глобального экономического роста, и усиливающаяся обеспокоенность инвесторов спадом активности или возможной рецессией повергает рынки по всему миру в смятение, - говорит главный финансовый аналитик Bankrate Грег МакБрайд. - Пятничный отчет по рынку труда был разочаровывающим, однако он был не первым тревожным индикатором, а последним".

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Остан Гулсби заявил в интервью CNBC в понедельник, что данные по американскому рынку труда были "слабее ожиданий", но ситуация в экономике "пока не выглядит как рецессия".

На вопрос, стоит ли ждать ответных мер со стороны ФРС, Гулсби сказал, что Федрезерву не имеет смысла удерживать ограничительную политику в условиях спада экономической активности. Он отказался говорить о том, может ли американский ЦБ опустить ставку до сентябрьского заседания.

Резкое снижение по итогам торгов в понедельник показали акции американских чипмейкеров, в том числе, Nvidia Corp. (-6,4%), Dell Technologies Inc. (-4%), Super Micro Computer Inc. (-2,5%), Broadcom Inc. (-1,2%), Marvell Technology Inc. (-2,7%), Intel Corp. (-6,4%).

Бумаги Advanced Micro Devices Inc. отыграли падение в ходе торгов и завершили сессию ростом на 1,8%.

Капитализация Apple Inc. опустилась на 4,8% на информации о том, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сократила долю в ней почти на 50% во втором квартале.

Котировки бумаг других американских IT-гигантов также резко снизились, в том числе, Amazon.com Inc. - на 4,1%, Microsoft Corp. - на 3,3%, Tesla Inc. - на 4,2%.

Стоимость акций Alphabet Inc. упала на 4,5%. В понедельник стало известно, что Google (входит в Alphabet) проиграла в суде дело о препятствовании конкуренции в сфере поисковых сервисов, возбужденное по иску Минюста США. Федеральный судья Амит Мехта постановил, что действия Google, платившей другим компаниям за установку ее браузера в качестве дефолтного на их устройствах, фактически заблокировали доступ на этот рынок ее конкурентам.

Цена бумаг производителя снэков Kellanova, выделенного из Kellogg Co. в прошлом году, подскочила на 16,2% на информации о том, что Mars Inc. рассматривает возможность его покупки.

Акции Tyson Foods подорожали на 2,1% благодаря сильной отчетности производителя продуктов питания.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник снизился на 1033,99 пункта (2,6%) и составил 38703,27 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 160,23 пункта (3%) - до 5186,33 пункта.

Nasdaq Composite упал на 576,08 пункта (3,43%) и составил 16200,08 пункта.