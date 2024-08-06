Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций Японии во вторник почти полностью отыграл резкое снижение предыдущего дня, остальная фондовая Азия также показала положительную динамику за исключением Гонконга.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов взлетел на 10,2% после падения на 12,4% в понедельник.

Лидерами подъема выступили акции производителя стальной продукции Japan Steel Works и выпускающей продукты питания и специи Kikkoman, подорожавшие соответственно на 23,2% и 20,8%.

Сильное повышение продемонстрировали бумаги представителей технологической сферы, включая Tokyo Electron (+16,6%), Screen Holdings Co. (+12,5%), Socionext Inc. (+10,8%), Renesas Electronics Corp. (+19,1%), SoftBank Group (+12,1%), Advantest (+15,5%).

Кроме того, выросла стоимость таких крупных компаний, как Toyota Motor (+12,8%), Nissan Motor (+9%), Sony Group (+9,1%), Fast Retailing (+7,8%) и Nintendo (+13,6%), а также банка Mitsubishi UFJ (+5,8%).

Потребительские расходы в Японии в июне выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца и упали на 1,4% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,2% и сокращения второго на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi за день подскочил на 3,3% после снижения на 8,8% в понедельник.

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics подорожали на 1,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 4,9%. Котировки акций автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 4,9%, авиакомпании Korean Air Lines - на 0,8%, сталелитейной Posco - на 5,1%.

Цена бумаг судостроительной HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering подскочила более чем на 10% после того, как в понедельник она рухнула на 15%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%.

Лидерами подъема стали акции урановых компаний Paladin Energy и Deep Yellow, а также генерирующей Mercury NZ, которые подорожали на 3,7%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP повысилась на 0,4%, конкурирующей Rio Tinto - опустилась на 0,3%.

Подорожали акции банков, включая National Australia Bank - на 0,7%, Westpac Banking - на 0,5%, Commonwealth Bank - на 2,2%, Macquarie - на 1,3%.

Резервный банк Австралии (RBA) 6 августа сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Она остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам шестого заседания подряд (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

RBA по-прежнему беспокоит то, что инфляция остается выше целевого диапазона 2-3% из-за стабильно высоких цен на услуги.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%, завершив "в минусе" четвертую сессию подряд.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее существенно снизились котировки акций страховщика China Life Insurance - на 4,5%, пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC - на 4,2%, оператора казино Sands China - на 4%, производителя цветных металлов Zijin Mining Group - на 2,6%.

Кроме того, ушли вниз котировки бумаг разработчика видеоигр Netease Inc. - на 2,5%, производителей потребительской электроники Xiaomi и Haier Smart Home - на 0,3% и 2,5% соответственно, интернет-компаний Baidu Inc. и Tencent - на 1,3% и 0,6% соответственно.

При этом подорожали бумаги фармацевтических компаний Hansoh Pharmaceutical Group и CSPC Pharmaceutical Group - на 9,4% и 2,1% соответственно, производителя электромобилей Li Auto - на 1%, выпускающей спортивные товары Li Ning - на 3,9%.