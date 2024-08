Фондовые индексы АТР снижаются, падение Nikkei 225 превышает 10%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают падение утром в понедельник.

Главным негативным фактором для мировых рынков акций являются опасения рецессии в США. На этих опасениях Уолл-стрит в пятницу закрылась снижением индексов на 1,5-2,4%.

Дополнительное давление на японский фондовый индекс оказывает укрепление иены к доллару, что плохо сказывается на зарубежной выручке компаний-экспортеров.

"Иностранные инвесторы продают японские акции на опасениях, что в США приближается рецессия, - сказал старший стратег Nomura Securities Нака Матсузава. - Падение вызвано не специфичными для Японии причинами, просто рынки пытаются нащупать дно".

При этом эксперт не прогнозирует глобальной рецессии, но полагает, что волатильность на рынках сохранится до тех пор, пока Федрезерв не начнет снижать ставки. Участники рынка прогнозируют первое снижение в сентябре.

Тревоги по поводу экономического спада в США спровоцировал ряд обнародованных на прошлой неделе слабых статданных. В частности, в пятницу стало известно, что число рабочих мест в американской экономике в июле увеличилось всего на 114 тыс. после подъема на 179 тыс. месяцем ранее, а безработица в Штатах увеличилась до максимальных с октября 2021 года 4,3%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:28 мск теряет 11,8%.

Практически все акции, входящие в расчет индекса, торгуются в минусе. Лидерами снижения выступают акции Chiba Bank, падающие почти на 23%. Также резко дешевеют бумаги Kawasaki Kisen (-20,8%), T&D Holdings (-19,9%), Resona Holdings Inc. (-19,9%), а также финансовых компаний Mizuho Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (примерно на 19%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов снижается на 0,9%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,8%, обновив минимум за 19 месяцев.

Котировки акций Tencent в Гонконге снижаются на 1,3%, Xiaomi - на 2,1%. Цена бумаг CNOOC падает на 6,7%, BYD Electronic - на 6,5%, PetroChina - на 5,1%.

Южнокорейский индекс Kospi упал на 8,1%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics рухнула на 10%, как и капитализация SK Hynix.

Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 снижается на 3,5%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto опускается на 1,9% и 0,2% соответственно. Лидером падения в Австралии выступают акции финтех-компании Block Inc., падающие на 10,6%.