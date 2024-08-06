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Операторы связи могут получить право на льготные кредиты на обновление сетей и создание 5G

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления операторам связи льготных кредитов на модернизацию и увеличение пропускной способности сетей фиксированной телефонной связи, а также наращивание мощности мобильных сетей стандарта LTE.

Кроме того, выделение льготных кредитов предполагается на создание сетей связи 5G. Речь идет о реализации соответствующих проектов в городах с населением более 1 млн человек, а также в столицах регионов с учетом роста трафика на основе использования телекоммуникационного оборудования отечественного производства, говорится в перечне поручений, сформулированных после заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

Также правительство рассмотрит дальнейшее развитие спутниковой группировки для обеспечения связи и телерадиовещания.

Правительство также должно рассмотреть вопрос о модернизации и цифровой трансформации АО "Почта России" для обеспечения возможности получения населением и организациями качественных каналов для обмена информацией, товарами и услугами на всей территории страны.

Помимо этого, правительству поручено рассмотреть вопрос обеспечения устойчивой связи и высокоскоростного доступа в интернет в малочисленных и приграничных населенных пунктах, удаленных районах и на территориях с массовым проживанием населения, а также на федеральных автодорогах и железнодорожных путях общего назначения.

Еще одно поручение качается завершения создания сетей Wi-Fi в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных учреждениях.

Президент также поручил рассмотреть вопрос обеспечения учителей общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации мобильного защищенного доступа к информационным системам в сфере образования и здравоохранения.

Правительство, кроме того, рассмотрит вопрос развития необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры противодействия кибермошенничеству, а также информационным угрозам для устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России.

Доклад об исполнении данных поручений должен быть представлен до 1 сентября, далее - один раз в полгода.

Владимир Путин 5G LTE Госсовет Почта России Правительство
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