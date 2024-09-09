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Телеком-операторы получат существенные скидки на оплату радиочастот для 5G

Телеком-операторы получат существенные скидки на оплату радиочастот для 5G
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило проект приказа, предусматривающий существенные скидки для телеком-операторов по оплате радиочастотного спектра для сетей мобильной связи пятого поколения (5G).

В частности, предлагается установить понижающие коэффициенты для оплаты частот: для "миллиметрового" диапазона (24,25-29,5 ГГц) - в размере 0,001, для других диапазонов - 0,1.

"Операторы будут платить в 10 раз меньше за использование частот в "низких" диапазонах и в 1000 раз меньше за использование частот в "миллиметровом" диапазоне, чем платили бы без понижающих коэффициентов. Это позволит отрасли активнее развиваться и инвестировать в инфраструктуру - строить базовые станции, развивать новые технологии, улучшать качество связи", - объяснили в Минцифры.

Приказ должен вступить в силу с 1 января 2025 года, отмечает министерство.

Ранее такая скидка действовала при оплате частот LTE. Это позволяло операторам ежегодно экономить в сумме около 20 млрд рублей, уточняет Минцифры.

"Теперь эта технология считается устоявшейся и не нуждается в дополнительных мерах поддержки - более 90% населения находится в зоне ее покрытия", - отмечает министерство.

Минцифры 5G LTE
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