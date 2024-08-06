Поиск

Владелец KFC во II квартале сократил чистую прибыль на 12%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. во втором квартале сократил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка недотянула до прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $367 млн, или $1,28 в расчете на акцию, по сравнению с $418 млн, или $1,46 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль опустилась до $1,35 с $1,41 на акцию.

Выручка выросла на 4,5% - до $1,76 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,33 на акцию при выручке в $1,805 млрд.

Сопоставимые продажи ресторанов Yum! сократились в минувшем квартале на 1%, в том числе ресторанов быстрого питания KFC - на 3%, сети пиццерий Pizza Hut - также на 3%, тогда как заведения мексиканской кухни Taco Bell зафиксировали рост на 5%.

Аналитики ожидали снижения сопоставимых продаж группы на 0,4%.

Котировки акций Yum! в ходе предварительных торгов во вторник снижаются на 2,4%. С начала года рыночная стоимость компании увеличилась на 2%, до $37,55 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 8,7%.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - она управляет свыше 55 тыс. ресторанов более чем в 155 странах. Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell - являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.

KFC Yum Brands Taco Bell Pizza Hut
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС сняла претензии к Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам

Власти РФ не разрешили Anadolu Efes купить долю в совместном с AB InBev российском бизнесе

Власти РФ не разрешили Anadolu Efes купить долю в совместном с AB InBev российском бизнесе

Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее

Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее

Совкомбанк создал НПФ

Совкомбанк создал НПФ

Поступления налогов в бюджетную систему РФ в I полугодии выросли на 31%

Поступления налогов в бюджетную систему РФ в I полугодии выросли на 31%

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по ипотеке

Европейские рынки акций завершили торги резким снижением

При признании банка значимым на рынке платежных услуг будет учитываться доля операций в СБП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });