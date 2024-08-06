Владелец KFC во II квартале сократил чистую прибыль на 12%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. во втором квартале сократил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка недотянула до прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $367 млн, или $1,28 в расчете на акцию, по сравнению с $418 млн, или $1,46 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль опустилась до $1,35 с $1,41 на акцию.

Выручка выросла на 4,5% - до $1,76 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,33 на акцию при выручке в $1,805 млрд.

Сопоставимые продажи ресторанов Yum! сократились в минувшем квартале на 1%, в том числе ресторанов быстрого питания KFC - на 3%, сети пиццерий Pizza Hut - также на 3%, тогда как заведения мексиканской кухни Taco Bell зафиксировали рост на 5%.

Аналитики ожидали снижения сопоставимых продаж группы на 0,4%.

Котировки акций Yum! в ходе предварительных торгов во вторник снижаются на 2,4%. С начала года рыночная стоимость компании увеличилась на 2%, до $37,55 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 8,7%.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - она управляет свыше 55 тыс. ресторанов более чем в 155 странах. Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell - являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.