Выручка Yum! Brands выросла в I квартале хуже прогнозов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американский оператор ресторанов Yum! Brands Inc. в первом квартале 2025 года сократил чистую прибыль на 19% и увеличил выручку на 12%, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании снизилась до $253 млн, или $0,9 в расчете на акцию, с $314 млн, или $1,1 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,3 на акцию.

Выручка выросла на 12% и достигла $1,79 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,28 на акцию при выручке в $1,85 млрд.

За минувший квартал компания увеличила общее число своих заведений на 751 ресторанов.

Сопоставимые продажи Yum! Brands в минувшем квартале увеличились на 3%. В том числе реализация в ресторанах мексиканской кухни Taco Bell выросла на 9%, в сети ресторанов быстрого питания KFC - на 2%, в сети пиццерий Pizza Hut показатель снизился на 2%.

С начала 2025 года капитализация Yum! выросла на 10%, до $41,1 млрд, тогда как индекс Standard & Poor's 500 потерял 5,5%.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ей принадлежат почти 61 тысяча ресторанов более чем в 155 странах. Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell - являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.