НТБ запустила товарные аукционы по продаже соевого шрота

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московской биржи") запустила товарные аукционы ООО "Торговый дом "Содружество" по продаже соевого кормового шрота. Как сообщила пресс-служба биржи, условия продажи - FCA (Инкотермс 2020) со склада поставщика, расположенного в Курской области.

"Расширение линейки товаров демонстрирует успешность внедрения механизмов биржевого товарного рынка и является результатом усилий ТД "Содружество", НТБ и других участников рынка, - говорится в пресс-релизе. - Товарные аукционы с новыми товарными группами позволят по мере роста ликвидности сформировать необходимые рынку прозрачные ценовые индикаторы на российскую сельхозпродукцию и продукты переработки, а в дальнейшем смогут стать базисом для биржевых производных инструментов".

Товарные аукционы на НТБ проводятся с августа 2021 года. Их запустила группа ОЗК ("Объединенная зерновая компания"), которая за этот период приобрела 2,9 млн тонн пшеницы на 43,6 млрд рублей.

В настоящее время пул заказчиков торгов состоит из 71 компании. Это, в частности, ГК "Эфко", "Деметра-Холдинг", "Русагро", "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева" и другие. Помимо пшеницы, в перечень биржевых товаров входят кукуруза, соя, рапс, горох, маргарин, масло, сахар, свинина и другая продукция.

НТБ является уполномоченной биржей Минсельхоза, она принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Биржа также организует торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.

При организации биржевых торгов используется инфраструктура "Московской биржи".