В России планируют включить шерсть в число биржевых товаров

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия намерена внедрить аукционы шерсти и включить шерсть в число биржевых товаров для регулирования и структуризации этого сегмента рынка, сообщила замдиректора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Ксения Бобылева на XXV Российской выставке племенных овец и коз.

Она отметила, что сейчас ведется комплексная донастройка господходов к регулированию рынка шерсти для исключения большого количества посредников и обеспечения прозрачности торговли.

"Для того, чтобы эту ситуацию преодолеть, мы планируем внедрить аукционы шерсти, в дальнейшем включить шерсть в число биржевых товаров, в первую очередь в части внешнего рынка, для того, чтобы эта торговля была всем понятна и прозрачна. Понятно, что многим этот подход может не понравиться, но, как мы видим, без этого не получается выстроить эту кооперацию", - сказала Бобылева.

По ее словам, для того, чтобы потребитель и производитель знали друг друга, составлен реестр предприятий легкой промышленности, который занимается переработкой шерсти. Ожидается такой же реестр производителей шерсти для того, чтобы переработчики знали, куда им идти за этим ценным для них товаром.

Бобылева напомнила, что в прошлом году была утверждена новая дорожная карта по развитию глубокой переработки шерсти. Одной из долгосрочных целей программы является увеличение объема переработки отечественной шерсти с нынешних 13 тысяч тонн до 20 тысяч к 2027 году.