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Временные правила очередности грузоперевозок по сети РЖД продлили до конца 2024 года

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Временные правила перевозок по сети ОАО "Российские железные дороги", устанавливающие основные принципы очередности грузоперевозок на время приостановки действия правил недискриминационного доступа перевозчиков к ж/д инфраструктуре (ПНД), продолжат действовать до конца текущего года.

Действие временных правил истекало 1 сентября. Правительство РФ постановлением №1052 продлило приостановку действия ПНД до 31 декабря 2024 года включительно. Документ опубликован во вторник на сайте официального размещения правовых актов.

В марте 2022 года правительство РФ приостановило действие ПНД, а позже несколько раз продлевало приостановку их действия.

В мае 2024 года правительство утвердило обновленную редакцию правил доступа к ж/д инфраструктуре, они должны были вступить в силу 1 сентября. Документ основан на существующих ПНД, действие которых приостановлено, и временных правилах перевозок РЖД, которые действуют в настоящее время.

РЖД
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