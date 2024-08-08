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Экспорт угля из России по сети РЖД снизился за 7 месяцев - на 9,5%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Экспорт угля из России по сети ОАО "РЖД" снизился за первые семь месяцев 2024 года на 9,5% в годовом исчислении, до чуть более 106 млн тонн. В июле показатель снизился на 9,7%, до 14,8 млн тонн.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с показателями деятельности компании, в июле наибольшее количество угля было экспортировано в Китай - почти 8 млн тонн, на долю ОАЭ пришлось 3 млн тонн, в Индию отправлено 1,7 млн тонн, в Турцию - 1,6 млн тонн.

Япония и Южная Корея в совокупности приобрели порядка 0,3 млн тонн угля.

В январе-июле 2024 года основной объем экспорта шел через порты - 93,4 млн тонн (-14% к январю-июлю 2023 г.), в то время как через погранпереходы было перевезено 12,6 млн тонн угля (рост в 1,5 раза).

РЖД Китай ОАЭ Южная Корея Япония Турция Индия
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