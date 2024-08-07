Производитель лекарств Novo Nordisk увеличил выручку на 25% во II квартале

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Датский производитель лекарств Novo Nordisk, крупнейшая по капитализации компания Европы, замедлила рост чистой и операционной прибыли во втором квартале из-за расходов на расширение производственных мощностей.

Как говорится в отчетности компании, её чистая прибыль повысилась в апреле-июне на 3% в годовом выражении, до 20,05 млрд датских крон ($2,94 млрд).

Операционная прибыль выросла на 9%, до 25,93 млрд крон.

Выручка тем временем подскочила на 25%, до 68,06 млрд крон.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, прогнозировали чистую прибыль в размере 21,29 млрд при выручке в 68,47 млрд крон.

Расходы на НИОКР (R&D) в минувшем квартале взлетели почти в 2,3 раза, до 16,17 млрд крон.

Продажи препаратов от диабета и для похудения в минувшем квартале подскочили на 28%, до 64,08 млрд крон. В том числе продажи препарата Ozempic, который используется для лечения диабета 2-го типа, в прошлом квартале выросли на 30% и составили 28,88 млрд крон. Продажи лекарства Wegovy, которое прописывают для снижения веса, взлетели на 55% и достигли 11,7 млрд крон.

Реализация лекарств от редких заболеваний сократилась на 3%, до 3,98 млрд крон.

Компания повысила прогноз роста продаж без учета колебаний валютных курсов на 2024 год до 22-28% с 19-27%, но ухудшила ожидания подъема операционной прибыли до 20-28% с 22-30%.

Акции Novo Nordisk в среду дешевеют на 5,5%. С начала года рыночная стоимость компании подскочила на 21,5%, до 3,94 трлн крон ($576,6 млрд).