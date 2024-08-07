Puma во II квартале сократила чистую прибыль на 24%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2024 года германский производитель спортивных товаров Puma SE сократил чистую прибыль почти на четверть при сохранении выручки на уровне 2023 года, а также ухудшил годовой прогноз для показателя EBIT.

Чистая прибыль компании в апреле-июне упала до 41,9 млн евро с 55 млн евро годом ранее, а выручка практически не изменилась и составила 2,12 млрд евро. Без учета колебаний валютных курсов выручка увеличилась на 2,1%.

Валовая рентабельность Puma повысилась до 46,8% с 44,8% годом ранее.

EBIT за указанный период увеличилась на 1,6% - до 117,2 млн евро со 115,3 млн евро.

Продажи в Северной Америке во втором квартале выросли на 9%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 1,9%, тогда как в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) показатель снизился на 4,3%. Глобальные продажи в обувном сегменте практически не изменились и составили 1,1 млрд евро, продажи одежды выросли на 9,2%, до 705,6 млн евро, аксессуаров - упали на 4,7%, до 314,8 млн евро.

Компания ухудшила прогноз EBIT на 2024 год до 620-670 млн евро, тогда как ранее ожидалось 620-700 млн евро. Прогноз роста продаж без учета валютных колебаний по-прежнему составляет 4-6%.

С начала 2024 года капитализация Puma упала на 28,6%, до 6,2 млрд евро.